У Середземному морі за чотири дні врятували близько 10 тисяч мігрантів
З початку 2017 року більше 50 тисяч мігрантів прибули до берегів Італії, а понад 1,4 тисячі осіб загинули або зникли без вісті.
За даними рятувальних служб Лівії та Італії, загальна кількість мігрантів, які були врятовані протягом останніх чотирьох днів, сягнула 10 тисяч осіб, передає Deutsche Welle з посиланням на рятувальні служби Лівії та Італії.
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"Лівійські рятувальники 26 травня врятували 1,2 тисячі мігрантів, у той час як італійська берегова охорона і комерційні судна врятували 2,2 тисячі і доставили їх на італійську територію. Втім, не обійшлося без жертв: італійські рятувальники знайшли в Середземному морі 10 тел біженців. А 24 травня 35 осіб потонули після того, як впали в море з переповненого людьми човна", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними ООН, з початку 2017 року більше 50 тисяч мігрантів прибули до берегів Італії, а понад 1,4 тисячі осіб загинули або зникли без вісті.
Міграційний маршрут з Лівії до Італії по Середземному морю вважається найнебезпечнішим у світі. Минулого року зі 181 тисячі мігрантів, які потрапили на територію Італії, близько 90% прибули з Лівії морським шляхом.
Як повідомлялося раніше, у Середземному морі в четвер, 25 травня, затонуло судно, яке перевозило на борту сотні біженців з Лівії, загибель 34 осіб вже підтверджено.