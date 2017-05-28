Помер американський рокер Грегг Оллман

У США у віці 69 років помер один із засновників рок-групи The Allman Brothers Band Грегг Оллман, повідомляє РБК з посиланням на офіційний сайт групи.

Читайте такожПомер актор, який зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах

Оллман помер у своєму будинку в місті Саванна, штат Джорджія. У повідомленні наголошується, що останні кілька років він зазнавав багаточисленні проблеми зі здоров'ям.

Грегг Оллман був включений журналом Rolling Stoned у списку Ста найвидатніших співаків усіх часів". Він був вокалістом рок-групи, яку заснував разом зі своїм братом Дуейном в 1969 році. За кілька років його брат загинув, розбившись на мотоциклі.

Група The Allman Brothers Band, яка періодично розпадалася і змінювала свій склад, остаточно припинила виступи в 2014 році.