У в'язницях Ізраїля припинили голодування понад 1,5 тисячі палестинців

У суботу, 27 травня, близько 1,5 тисячі ув'язнених-палестинців, які відбувають покарання в пенітенціарних закладах Ізраїлю, припинили голодування, повідомляє Deutsche Welle.

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"Розпочатий 17 квітня голодний страйк завершився у суботу, 27 травня, після того, як палестинцям вдалося знайти спільну мову з адміністрацією тюрем щодо покращення умов утримання та припинення порушень прав ув'язнених. Про кінець голодування як повідомили представники спілки в'язнів-палестинців, так і у пенітенціарних органах Ізраїлю", - наголошується в повідомленні.

За даними палестинців, на початку акції протесту в ній взяли участь близько 1,5 тисячі палестинських ув'язнених. Разом з тим влада Ізраїлю повідомила, що до недавнього часу кількість ув'язнених палестинців, які голодували на знак протесту, становила трохи більше 800.

Серед вимог учасників голодовки були: доступ до телефону, розширення прав на відвідування й поліпшення медичного обслуговування ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі ще 200 палестинських ув'язнених оголосили голодування в знак протесту.