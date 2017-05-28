У Росії на фестивалі фарб підлітки атакували машину поліції (фото, відео)

Підлітки напали на поліцейську машину на фестивалі фарб Холі в Челябінську.

Натовп підлітків, які до того моменту вже встигли розмалювати один одного фарбою, атакував автомобіль, передає URA.ru.

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Підлітки закидали фарбами машину поліцейських. Деякі серед них нібито штовхали авто й вигукували на адресу правоохоронців нецензурні образи.

"Факти влучання у відомчий автомобіль дійсно були, але масових заворушень допущено не було, — повідомили у прес-службі ГУ МВС по Челябінській області. — За окремими фактами порушення громадського порядку проводиться перевірка".