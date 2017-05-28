Великобританія хоче натиснути на інтернет-компанії через екстремізм

Влада Великобританії розглядає безліч варіантів тиску на інтернет-компанії, щоб «зробити більше» в видаленні екстремістських матеріалів із мережі. Про це повідомив міністр безпеки країни Бен Уоллес в ефірі телеканалу «Бі-бі-сі», передає агентство Reuters.

Повідомляється, що раніше уряд скаржився, що технологічні компанії недостатньо борються з використанням своїх мереж в якості пропаганди екстремістської ідеології і спілкування між бойовиками.

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«Ми розглянемо ряд варіантів. Ми бачили, що німці запропонували, можливо, штраф, ми не впевнені, що це спрацює, але є ряд чинників тиску, які ми можемо здійснити щодо деяких з цих компаній», - повідомив він.

Він зазначив, що влада вважає, «що у них є технології і можливість змінювати алгоритми, які вони використовують».

Раніше повідомлялося, що лідери країн G7 за підсумками саміту в італійській Таорміні підписали декларацію по боротьбі з міжнародним тероризмом і екстремізмом.