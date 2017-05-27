Країни G7 не можуть погодити позиції щодо Росії та торгівлі – ЗМІ

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) не можуть погодити спільні позиції щодо торгівлі та Росії в остаточному комюніке за підсумками саміту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Остаточне комюніке після завершення саміту G7 повинно бути опубліковано пізніше сьогодні.

Як стверджує джерело, дипломати не можуть вирішити, чи потрібно в остаточну заяву включити зобов'язання щодо боротьби з торговельним протекціонізмом. Також вони не можуть знайти рішення щодо того, чи потрібно буде вжити додаткових заходів проти Росії, у разі необхідності, через її вторгнення в Україну.

Також джерело повідомило, що країнам вдалося знайти спільну мову стосовно кліматичних змін. У комюніке буде відзначено, що шість з семи країн підтримують Паризьку угоду щодо зміни клімату, підписану у 2015 році. Водночас відзначається, що Сполученим Штатам буде надано більше часу, щоб прийняти рішення щодо їх позиції з цього питання.

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Підготовка комюніке в питаннях торгівлі і Росії має завершитись у другій половині дня.

В окремому повідомленні сказано, що США погодилися внести вимогу щодо боротьби з торговельним протекціонізмом в остаточному комюніке за підсумками саміту G7.

Як повідомлялося, саміт лідерів країн "Великої сімки" проходить 26-27 травня в італійському місті Таорміна.