Президент Філіппін звернувся до повстанців задля спільної боротьби з ІД

Філіппінський президент Родріго Дутерте виступив із зверненням до опозиційних його урядові мусульманських сепаратистів та повстанців-маоїстів.

Він закликав їх підтримати владу в боротьбі із бойовиками, пов'язаними із радикальною "Ісламською державою" (ІД), передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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За словами президента Філіппін, ідея такого союзу надійшла від лідерів одного із сепаратистських угруповань. "Ви працюватимете як солдати - за ту ж платню, з такими ж привілеями, я побудую житло для вас у певних районах", - заявив Дутерте.

Пропозицію глава держави зробив, зокрема, "Ісламському визвольному фронту моро", "Національному визвольному фронту моро" та маоїстській "Новій народній армії".

Нагадаємо, що через бої між підрозділами збройних сил Філіппін та загонами ісламістів, що тривають з 24 травня на острові Мінданао, загинули вже близько ста осіб. Серед жертв протистояння - щонайменше 18 цивільних, 13 військових та четверо поліцейських. Бої точаться за місто Мараві з населенням у 200 тисяч жителів, яке кілька днів тому захопили загони близького до терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) ісламістського угруповання "Абу Саяф".