У Кремлі заявили, що Путін готовий дати Макрону "вичерпну відповідь" про долю українських політв'язнів

14:30, 29 травня 2017
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У РФ сказали, що це не "питання двосторонніх російсько-французьких відносин".

Ілюстрація / REUTERS

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін готовий дати «вичерпну відповідь» президенту Франції Еммануелю Макрону про долю українських політичних в'язнів.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, чи питання українських політв'язнів обговорюватиметься на зустрічі лідерів двох держав у Франції.

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«В цілому це не питання двосторонніх російсько-французьких відносин, але якщо ця тема буде порушена французькою стороною, я не сумніваюся, що президент дасть вичерпну відповідь», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, напередодні запланованої на сьогодні у Версалі зустрічі президентів Франції та Росії родини незаконно утримуваних Москвою українських політв'язнів звернулися з проханням до Макрона, щоб він передав Путіну вимогу звільнити всіх політичних заручників.

17 травня 9-річний син Сущенка написав листа особисто Путіну з проханням повернути батька додому.

14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з Путіним питання звільнення Сущенка та інших полонених. За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Сущенка у в'язниці з сім'єю.

ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

18 травня Московський міський суд визнав законним рішення Лефортовського районного суду столиці РФ про продовження арешту Сущенка до 30 червня.

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Теги: #Кремль#Макрон#політв'язні кремля