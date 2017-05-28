Родичі українських політв’язнів звернулися до Макрона з проханням передати Путіну вимогу про їхнє звільнення - ЗМІ

Напередодні запланованої на понеділок, 29 травня, у Версалі зустрічі президентів Франції та Росії, родини незаконно утримуваних Москвою українських політв’язнів, звернулися з проханням до Емманюеля Макрона, щоб він передав російському колезі Володимиру Путіну вимогу звільнити всіх політичних заручників.

Як повідомляє «Польске радіо», окрім членів родин свої підписи під листом поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники. У посланні до президента Франції названо прізвища осіб, репресованих в анексованому Росією Криму та українців, які перебувають в російських тюрмах. Це, зокрема, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.

Автори листа наголосили, що на Кримському півострові панує атмосфера терору і жаху, яка характерна для російського авторитарного правління, що застосовує репресії і дискримінацію щодо людей, які виступають проти російської окупації.

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«Ми звертаємося до Вас, пане президенте, передати Володимиру Путіну наші вимоги про звільнення всіх політичних заручників Кремля (...) і посилити санкції проти Росії (...)», - зазначили автори листа.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон 27 травня після саміту лідерів країн G7 заявив, що найближчим часом хоче зустрічі у «нормандському форматі» щодо ситуації в Україні.