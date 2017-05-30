Європа повинна втручатися в міжнародні справи - Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала ЄС до більшої самостійності на світовій арені. Європейці, за словами очільниці німецького уряду, мають "самі взяти в руки" свою долю. "Європа має бути гравцем, який втручається також у справи на міжнародному рівні", - заявила Меркель у вівторок, 30 травня, після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, як повідомляє DW.

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Канцлерка Німеччини наголосила, що традиційні зв'язки з США мають надзвичайне значення, "але ми є частиною глобального світу", і тому Європа, й зокрема Німеччина, має поглиблювати відносини з такими країнами, як Індія та Китай.

Меркель і Моді у цей день домовилися про бюджет програм розвитку у розмірі одного мільярда євро щороку. Ці кошти залучать у таких сферах, як відновлювані джерела енергії та розбудова "розумних міст". Меркель наголосила, що Німеччина хотіла би підтримати Індію у дотриманні вимог Паризької кліматичної угоди. "Індія дуже інтенсивно втілює домовленості", - зазначила Меркель. Канцлерка підкреслила, що розвиток відносин з Індією не означатиме згортання трансатлантичного співробітництва.