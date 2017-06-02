Кліматичний демарш: світові зірки звинуватили Трампа в "злочині проти людства"

Американський актор, лауреат премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо жорстко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа про виведення країни з угоди по клімату.

Про це повідомляє Deadline.

"Сьогодні наша планета постраждала", - заявив актор.

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Ді Капріо також вважає, що зараз вживати заходів набагато важливіше, ніж коли-небудь.

Таке рішення президента США прокоментував і режисер Майкл Мур. Він назвав рішення Вашингтона "злочином проти людства".

З критикою також виступила актриса Бетт Мідлер.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2017 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди про зміну клімату, підписаного в Парижі в 2015 році.

Таким чином Трамп виконав свою передвиборну обіцянку про виведення США з угоди про зміну клімату. У той же час він тепер ризикує розірвати відносини з глобальними союзниками.

Трамп заявив, що буде шукати можливість провести переговори щодо нової угоди по клімату, яке, за його словами, буде "справедливим" до американських інтересів. Світові лідери і екологічні організації вже засудили таке рішення Трампа.