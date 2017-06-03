В Ірландії обрали наймолодшого в історії країни прем'єра

Лео Варадкар обраний лідером найбільшої партії Ірландії "Фіне Гел" і незабаром стане першим прем'єр-міністром країни, який має індійське походження. Також він стане наймолодшим прем'єром в історії Ірландії, пише Бі-Бі-Сі.

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За підсумками партійного голосування Варадкар отримав 60% голосів, випередивши свого головного конкурента Саймона Ковенея.

Батько нового партійного лідера переїхав з Індії до Ірландії в 1970-х роках, коли ця країна вважалася однією з найконсервативніших у Європі.

Також, 38-річний політик стане і першим главою країни, який відкрито оголосив про свою гомосексуальність.

Варадкар оголосив про свою сексуальну орієнтацію у 2015 році, коли в країні проходив референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів.

"Якщо хтось мого віку, моїх змішаних кровей і всіх тих якостей, які складають мій характер, потенційно зможе стати лідером країни, то думаю, що це буде посланням до кожної народженої сьогодні дитини про те, що в Ірландії немає посади, на яку він не зможе претендувати", - сказав Варадкар раніше на цьому тижні радіостанції Newstalk.

Ірландія довгий час вважалася однією з найбільш негативно налаштованих до ЛГБТ-спільноти країн Європи - до 1993 року гомосексуальність в країні була поза законом.