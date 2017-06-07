США підозрюють російських хакерів у виведенні з ладу інформагентства в Катарі

Американське слідство вважає, що російські хакери зламали державне інформаційне агентство Катару і опублікували підроблене новинне повідомлення, яке посприяло кризі серед найближчих союзників США в районі Перської затоки. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американських чиновників.

Повідомляється, що ФБР нещодавно направило в Доху слідчу групу для надання допомоги уряду Катару в розслідуванні можливого інциденту за участю хакерів.

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«Дані, зібрані службами безпеки США, вказують на те, що російські хакери причетні до атаки, про яку вперше повідомив уряд Катару два тижні тому», — повідомляє телеканал.

Посольство Катару у Вашингтоні повідомило, що розслідування триває, його результати обіцяють опублікувати найближчим часом.

У травні повідомлялося, що ряд країн заблокували новини від Катару про хороший Іран і критику президента США Дональда Трампа. У Катарі заявили, що ці новини були опубліковані в результаті хакерського злому, і тому не є істинними.