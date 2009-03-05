Ізраїль знищив одного з лідерів "Ісламського джихаду"

У результаті авіаудару ВПС Ізраїлю по сектору Газа був убитий один з лідерів радикального палестинського руху "Ісламський джихад" Халед Харб Халад Шаалан (Khaled Kharb Khalad Shaalan), повідомляє AFP 4 березня з посиланням на ізраїльські і палестинські джерела.

Шаалан входив до керівництва "Бригад аль-Кудс", військового крила "Ісламського джихаду". Також у результаті удару був тяжко поранений його заступник Хамзіа аль-Назах (Hamzia al-Najah). За даними палестинських джерел, ракета влучила в автомобіль з бойовиками на території табору для біженців Джабалія. Від вибуху одержали поранення п`ятеро людей, що випадково знаходилися поряд.

Джерела в ЦАХАЛ підтвердили, що метою операції було саме знищення Шаалана, про місце перебування якого стало відомо розвідці.

Раніше в середу ізраїльські ВПС знищили три тунелі на кордоні Палестини з Єгиптом, які ймовірно використовувалися для контрабанди зброї. У ЦАХАЛ повідомили, що в одному з тунелів при попаданні ракети стався вибух боєприпасів, які були там.

Лента.ру