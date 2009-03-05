Єврокомісія планує запровадити санкції до банків, які не дотримуватимуться правил.

Як повідомляє AFP, про це йдеться у проекті плану Єврокомісії, який створений на підставі рекомендацій групи радників Жака де ЛАРОЗЬЄРА.

У плані, зокрема, зазначається, що будь-яке порушення правил діяльності банківського бізнесу не повинно залишитися непоміченим після спалаху економічної кризи, яка продемонструвала недостатність нагляду за багатьма складними фінансовими інструментами.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що планує підготувати пропозиції щодо посилення санкцій у другій половині цього року.

Крім того, Єврокомісія погодилася з пропозицією групи радників щодо необхідності створення механізму раннього попередження будь-яких виявлених небезпечних знаків у фінансовій системі.

“Такий орган матиме гарну можливість визначати системні ризики на європейському рівні і попереджати про них”, - цитує агентство план Єврокомісії.

Єврокомісія також виступає за посилення координації органів нагляду за фінансовими установами країн-членів ЄС.

Конкретні пропозиції, згідно з цим планом, мають бути підготовлені до кінця травня з тим, щоб вони могли бути схвалені на засіданні Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) наприкінці червня.