США та ЄС засудили затримання учасників акцій протесту у Росії

Зовнішньополітична служба Євросоюзу закликала «негайно звільнити» затриманих учасників антикорупційного мітингу в містах Росії. Про це йдеться у заяві відомства, передає РБК.

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«Затримання сьогодні [12 червня] російською владою сотень мирних демонстрантів і використання насильства проти них у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах по всій країні загрожує основоположній свободі слова, асоціацій і зборів у Російській Федерації», - йдеться у заяві.

Також зовнішньополітична служба ЄС в черговий раз закликала російську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань, у тому числі зобов'язання перед Радою Європи та ОБСЄ, а також повністю забезпечити дотримання прав затриманих.

Раніше Білий дім засудив затримання сотень учасників акцій протесту в Росії. «Затримання мирних протестувальників, правозахисників і журналістів протирічить основним демократичним цінностям», - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. Він додав, що Білий дім буде стежити за розвитком ситуації.

Як повідомляв УНІАН, більш 1000 чоловік були затримані на протестних акціях "Вимагаємо відповідей", які 12 червня пройшли по всій Росії