У Москві прихильник Путіна "потрапив під роздачу" ОМОНу (відео)

В Мережі опубліковано відео, на якому репліку прихильника Путіна обривають співробітники ОМОНу, які стрімко ведуть його в автозак.

12 червня в Москві прихильники опозиції вийшли на акцію протесту в центрі міста під час святкування Дня Росії.

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На відео невідомий чоловік заявляє, що він "не опозиція, він за Росію".

За його словами, президентові РФ Володимиру Путіну варто залишатися на посаді "стільки, скільки зможе".

Репліку чоловіка обірвали співробітники ОМОНу, які силоміць вивели його.

Як повідомляв УНІАН, понад 1000 осіб були затримані на протестних акціях, які 12 червня пройшли по всій Росії.