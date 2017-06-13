У Кореї на кордоні з КНДР знайшли дрона-шпигуна за американською системою ПРО – Reuters

Імовірно північнокорейський безпілотний пристрій отримав фотографії американської антиракетної батареї в Південній Кореї, перш ніж розбився на своєму шляху додому.

Про це заявили у вівторок південнокорейські військові, передає Reuters.

Дрон з вмонтованою камерою був знайдений минулого тижня в лісі недалеко від кордону з Північною Кореєю. Він був схожий за розміром і формою на північнокорейський безпілотник, знайдений у 2014 році на острові недалеко від кордону.

Як повідомив телефоном представник міністерства оборони Південної Кореї, «ми підтвердили, що він (дрон – ред.) отримав близько 10 фотографій» антиракетної системи, відомої як термінал висотної зональної оборони (THAAD – протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності).

Безпілотник був імовірно з Північної Кореї, зазначив чиновник.

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Південна Корея утримує систему ПРО в регіоні, що знаходиться на відстані 250 км від кордону з Північною Кореєю, для протистояння зростаючій загрозі ракетного нападу з півночі.

Північнокорейські дрони, про які відомо, пролітали над Південною Кореєю кілька разів, зазначає видання.

Північна Корея має близько 300 безпілотних літальних апаратів різних типів, в тому числі один призначений для розвідки, а також бойові безпілотні літальні апарати, повідомляла ООН у своїй доповіді в минулому році.

Південна Корея і США домовилися в минулому році розгорнути систему THAAD у відповідь на невпинні випробування у КНДР балістичних ракет і ядерної зброї, незважаючи на санкції ООН.

Південна Корея і США заявляють, що система спрямована виключно на захист від північнокорейських ракет.