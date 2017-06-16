У Таїланді крокодил вкусив за голову дресирувальника (відео)
13:02, 16 червня 2017Світ
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Крокодил відпустив дресирувальника через кілька секунд після нападу.
У Таїланді крокодил ледь не відкусив голову свого дресирувальника. Свідки зняли інцидент, що стався під час шоу, на відео.
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При перегляді відеозапису видно, як дресирувальник засовує голову в пащу крокодила. У цей момент хижак різко стискає щелепи й починає смикати чоловіка за голову з боку в бік.
Через кілька секунд крокодил відпускає свою жертву й поринає у воду.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії у нацпарку Какаду жінка шльопанцем прогнала величезного крокодила, який плив до неї та її собаки.
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