У Таїланді крокодил вкусив за голову дресирувальника (відео)

У Таїланді крокодил ледь не відкусив голову свого дресирувальника. Свідки зняли інцидент, що стався під час шоу, на відео.

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При перегляді відеозапису видно, як дресирувальник засовує голову в пащу крокодила. У цей момент хижак різко стискає щелепи й починає смикати чоловіка за голову з боку в бік.

Через кілька секунд крокодил відпускає свою жертву й поринає у воду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Австралії у нацпарку Какаду жінка шльопанцем прогнала величезного крокодила, який плив до неї та її собаки.