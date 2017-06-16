Кількість жертв пожежі в Лондоні різко зросла

14:41, 16 червня 2017
Світ
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Раніше у поліції Лондона повідомляли, що внаслідок пожежі загинули 17 осіб. 

Пожежа в західному Лондоні / REUTERS

Лондонські поліцейські повідомляють, що кількість жертв пожежі в західному Лондоні зросла до 30.

Про це пише у своєму Twitter видання The Associated Press.

Раніше у поліції повідомляли, що внаслідок пожежі загинули 17 осіб. При цьому зазначали, що кількість загиблих зростатиме.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася в ніч на 14 червня. Пожежа тривала більше доби, в результаті 24-поверхова будівля вигоріла майже повністю.

Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцезнаходження цілих сімей. Пошукова операція в згорілому будинку, за оцінками поліції, може зайняти кілька тижнів.

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Теги: #пожежа в Лондоні#кількість жертв пожежі в Лондоні