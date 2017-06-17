Теракт у центрі Єрусалиму: ІД взяла на себе відповідальність за напад (фото, відео)

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад на співробітницю ізраїльської прикордонної поліції, передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

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Ізраїльська прикордонниця померла від ран, які вона отримала в результаті нападу палестинців у центрі Єрусалиму.

Раніше в п'ятницю троє палестинців з ножами і пістолетом-кулеметом атакували поліцейських під стінами Старого міста і були вбиті вогнем у відповідь.

У звіті про подію поліція пише, що бойовики спочатку відкрили вогонь біля Дамаських воріт, а коли на місце події почав висуватися патруль прикордонників, на них напав ще один озброєний ножем палестинець. Перш ніж його застрелили, він встиг кілька разів вдарити дівчину-прикордонницю.

Місцеві ЗМІ з посиланням на ізраїльських медиків повідомляють про ще щонайменше двох поранених в результаті нападу.