Прем'єр Палестини написав заяву про відставку

Прем`єр-міністр Палестинської автономії Салам ФАЙЯД повідомив, що подав Президентові Махмуду АББАСУ прохання про відставку.

Це рішення - результат переговорів про розподіл влади між президентом Палестинської автономії та угруповання "Хамас", яке контролює сектор Газа, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Планується, що відставка С.ФАЙЯДА дасть змогу сформувати новий, об`єднаний уряд Палестинської автономії з участю і "Хамасу", і "Фатху".

Члени "Хамасу" давно вимагали відправити прем`єра у відставку, тому це розглядається як жест примирення між двома головними політичними силами Палестинської автономії, зазначає NEWSru.

Наприкінці лютого представники "Фатху", "Хамасу" та інших палестинських груп створили спеціальну комісію, яка займається формуванням об`єднаного уряду та підготовкою до нових виборів.

Саме новий уряд координуватиме відновлення сектору Газа. Розбіжності між "Фатхом" і "Хамасом" розглядаються як одна з основних перешкод до укладення миру між палестинцями та Ізраїлем.

Сам С.ФАЙЯД, у минулому економіст Світового банку, заявив, що відставка його Кабінету повинна дати змогу сформувати новий коаліційний уряд до кінця березня.