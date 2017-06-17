В Афганістані місцевий військовий влаштував стрілянину

На військовій базі США на півночі Афганістану у суботу, 17 червня, стався інцидент, внаслідок якого були вбиті та поранені американські солдати, повідомляє Reuters з посиланням на представника 209-го Корпусу афганської армії Абдула Кагара Арама. Він розповів журналістам про те, що вогонь на базі відкрив афганський солдат. Внаслідок перестрілки нібито загинули четверо військовослужбовців.

При цьому командування військового контингенту США в Кабулі підтвердило інформацію про стрілянину у військовій частині "Шахін" у місті Мазарі-Шаріф, але заперечило інформацію про вбитих.

Співрозмовник агентства, військовий чиновник США, повідомив про те, що внаслідок атаки був убитий один військовий, ще один боєць отримав поранення.

Продовження теми: У США спростували інформацію про смерть своїх військових в Афганістані