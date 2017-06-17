У США спростували інформацію про смерть своїх військових в Афганістані
20:44, 17 червня 2017Світ
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У керівництві армії зазначили, що семеро військових США дістали поранення під час стрілянини і один афганець убитий, ще один травмований.
Ілюстрація / REUTERS
Прес-секретар військового командування США у Кабулі спростував інформацію про загибель американських солдатів на військовій базі "Шахін", про що раніше заявили в афганській армії. Про це повідомляє Reuters.
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Він зазначив, що семеро військових США дістали поранення під час стрілянини і один афганець убитий , ще один травмований. За словами прес-секретаря, американські солдати були евакуйовані.
Раніше повідомлялося, що на військовій базі "Шахін" на півночі Афганістану під час стрілянини загинули щонайменше чотири американських військових. Зазначалося, що вогонь відкрив афганський стрілок.
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