Зіткнення есмінця США з торговельним судном: в Японському морі тривають пошуки зниклих моряків

Американські і японські літаки, і кораблі продовжують пошуки семи військових моряків США, зниклих після зіткнення есмінця "Фіцджеральд" з торговельним судном біля берегів Японії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Поранення отримали троє американських моряків, у тому числі капітан корабля.

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Корабель ВМС США отримав серйозні пошкодження, тим не менш своїм ходом повертається в порт приписки - на американську базу в місті Йокосука, на південь від Токіо.

У момент зіткнення в ніч на 17 червня більшість з більш, ніж 200 членів екіпажу спали.

Обставини зіткнення в Японському морі розслідуються. Контейнеровоз, що йшов під філіппінським прапором, в 4 рази більше есмінця.