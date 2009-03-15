Фінансова двадцятка домовилася «істотно збільшити» ресурси МВФ
Називати точну цифру не прагнули...
Фінансова «двадцятка» домовилася істотно збільшити ресурси Міжнародного валютного фонду (МВФ), точні цифри будуть узгоджені на лондонському саміті лідерів «великої двадцятки» (G20) 2 квітня. Про це заявив канцлер казначейства (міністр фінансів) Великобританії Алістер ДАРЛІНГ на прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі фінансової «двадцятки», що завершилася в суботу, передає РІА «Новости».
«Ми домовилися істотно збільшити ресурси МВФ з нинішніх 250 мільярдів доларів», - сказав А.ДАРЛІНГ.
Він додав, що точних цифр на зустрічі узгоджено не було. «Ми не прагнули назвати точних цифр, це розв`язуватиметься на конференції лідерів і міністрів фінансів в Лондоні», - пояснив британський міністр.
Міністри фінансів і глави центробанков країн «великої двадцятки» (G20) зібралися у суботу вранці на основне засідання в рамках дводенної зустрічі для обговорення механізмів виходу з кризи світової економіки. Вона стала останнім великим підготовчим заходом перед самітом «двадцятки».