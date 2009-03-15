Фінансова двадцятка домовилася «істотно збільшити» ресурси МВФ

Фінансова «двадцятка» домовилася істотно збільшити ресурси Міжнародного валютного фонду (МВФ), точні цифри будуть узгоджені на лондонському саміті лідерів «великої двадцятки» (G20) 2 квітня. Про це заявив канцлер казначейства (міністр фінансів) Великобританії Алістер ДАРЛІНГ на прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі фінансової «двадцятки», що завершилася в суботу, передає РІА «Новости».

«Ми домовилися істотно збільшити ресурси МВФ з нинішніх 250 мільярдів доларів», - сказав А.ДАРЛІНГ.

Він додав, що точних цифр на зустрічі узгоджено не було. «Ми не прагнули назвати точних цифр, це розв`язуватиметься на конференції лідерів і міністрів фінансів в Лондоні», - пояснив британський міністр.

Міністри фінансів і глави центробанков країн «великої двадцятки» (G20) зібралися у суботу вранці на основне засідання в рамках дводенної зустрічі для обговорення механізмів виходу з кризи світової економіки. Вона стала останнім великим підготовчим заходом перед самітом «двадцятки».