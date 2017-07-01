У США і Британії закликають Росію покарати всіх причетних до вбивства Нємцова

У США і Великій Британії закликають Москву гарантувати, що всі причетні до організації і вбивства опозиціонера Бориса Нємцова притягнуті до відповідальності, передає Радіо Свобода.

30 червня у Державному департаменті США привітали вирок у справі Нємцова, зазначивши, що «російська влада має гарантувати, що всі причетні до вбивства Бориса Нємцова, включаючи організаторів і замовників постали перед правосуддям».

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Речник МЗС Великої Британії завив, що «підтримує родину Бориса Нємцова у закликах продовжувати розслідування щодо замовників вбивства».

29 червня у Росії присяжні визнали всіх п’ятьох підсудних винними у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Нагадаємо, що опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

За версією слідства, Бахаєв постачав спільникам інформацію і повинен був надати їм укриття після вбивства, а Ескерханов відстежував маршрути Нємцова. Крім того, слідство припускає, що вбивство Нємцова замовив Руслан Мухудінов. Справа в його відношенні була виділена в окреме провадження.