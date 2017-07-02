Кількість жертв епідемії холери в Ємені зросла до 1500 людей

Кількість загиблих в результаті великого спалаху холери в Ємені зросла до 1500 осіб. Про це повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Невіо Загарія.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, станом на 30 червня в Ємені було зареєстровано близько 246 тис. випадків холери.

Представник ВООЗ закликав надати допомогу в ліквідації епідемії.