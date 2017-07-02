Кількість жертв епідемії холери в Ємені зросла до 1500 людей
03:14, 02 липня 2017Світ
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Представник ВООЗ закликав надати допомогу в ліквідації епідемії.
Станом на 30 червня в Ємені було зареєстровано близько 246 тис. випадків холери / УНІАН
Кількість загиблих в результаті великого спалаху холери в Ємені зросла до 1500 осіб. Про це повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Невіо Загарія.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, станом на 30 червня в Ємені було зареєстровано близько 246 тис. випадків холери.
Представник ВООЗ закликав надати допомогу в ліквідації епідемії.
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