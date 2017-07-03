Тривалість серій у фінальній "Грі престолів" можуть збільшити

Тривалість серій у фінальному, восьмому сезоні «Ігри престолів» можуть істотно збільшити, як повідомляє Deadline.

Про це заявила звукорежисер Паула Файрфілд на першому фанатському фестивалі Con of Thrones в Нешвіллі.

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Перші шість сезонів серіалу складалися з 10 епізодів. Кількість серій у сьомій і восьмій частині було скорочено до семи і шести відповідно.

За словами Файрфілд, тривалість серій у восьмому сезоні може досягти 80 хвилин і більше. Зазвичай епізод «Ігри престолів» триває 60 хвилин. Раніше стало відомо, що у сьомому сезоні будуть найдовша і найкоротша серії в історії цього шоу.

Прем'єра сьомої частини відбудеться 16 липня.