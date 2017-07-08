Лондонський прайд відзначив 50 років декриміналізації гомосексуалізму

У Лондоні проходить щорічний гей-парад, який вважається найбільшим у світі. Нинішній Лондонський прайд, 45-й за рахунком, відзначає 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Англії та Уельсі, передає Бі-бі-сі. Зазвичай кількість учасників і глядачів Лондонського прайду наближається до мільйона.

Читайте такожПоліція розігнала учасників гей-параду в СтамбуліПерший гей-парад пройшов в Лондоні у 1972 році, тоді на нього зібралося близько двох тисяч осіб, проте оточуючі, за спогадами очевидців, вели себе досить агресивно. У минулому році в параді взяли участь близько 40 тис. осіб.

Хода почалася в центрі Лондона на Портланд-плейс. Багатотисячна барвиста колона рухається по Ріджент-стріт до Трафальгарської площі, а звідти - до урядової вулиці Уайтхолл.

Вперше за 45-річну історію параду райдужний прапор було піднято над будівлею британського парламенту, а сама будівля ввечері підсвічується кольорами веселки.

Більше 150 поліцейських візьмуть участь в Лондонському прайді, а також співробітники лондонської швидкої допомоги, транспортної поліції і пожежної служби.