Є вагомі причини очікувати, що пандемія коронавірусу увійде в історію як поворотний момент.

В 1920-му році 29-й президент США Воррен Гардінг збудував свою передвиборчу кампанію навколо свого нового слова - "нормальність". Це був заклик до американців, який означав, що час забути страхіття Першої світової війни і пандемії іспанського грипу. Натомість потрібно було повернутися до визначеності Золотої доби.

Але замість того, щоб погодитися на нормальність Гардінга, "гримучі 20-ті" породили далекосяжні, ризиковані соціальні, промислові й мистецькі новації, - пише The Economist. Війна мала дещо спільне з нестримністю ери джазу. Так само, як і пандемія грипу, яка вбила в шість разів більше американців, ніж війна, лишивши уцілілих з бажанням прожити 1920-ті на швидкості. Такий же дух оживить і 2020-ті роки.

Читайте такожForbes назвав найвпливовіших жінок світу 2020 рокуШирокий масштаб страждань через COVID-19, несправедливість і небезпеки, які викрила пандемія, а також перспективи інновацій - все це зробить так, що нинішній рік запам'ятається як такий, що все змінив.

Пандемія стала подією, які трапляються один раз на століття. SARS-CoV-2 виявили більш ніж 70 мільйонів людей. І цілком можливо, ним заразилися ще 500 мільйонів чи й більше тих, кого ніколи не обстежували. Коронавірус став причиною 1,6 мільйонів зафіксованих смертей. Ще сотні тисяч просто не були виявлені.

Мільйони тих, хто вцілів, живуть з виснаженням і ускладненнями так званого "довготривалого COVID-19". Світовий ВВП щонайменше на 7% менший, ніж він міг би бути без пандемії. І це найбільший глобальний обвал з часів Другої світової війни.

"З попелу всіх цих страждань постане відчуття, що життя треба жити, а не відкладати", - йдеться в статті.

Інша причина, чому варто очікувати чи, принаймні, сподіватися на зміни, - це те, що COVID-19 став попередженням. 80 мільярдів тварин, яких забивають заради м'яса і хутра щороку, стали чашами Петрі для еволюції вірусів і бактерій і перетворення їх смертельні загрози для людей. Це стається приблизно кожного десятиліття.

2020-го року настав час розплати. І рахунок виявився астрономічним. Чисте блакитне небо, яке з'явилося після відправки цілих економік під карантин, стало потужним символом того, що COVID-19 - це швидка криза, вбудована в іншу, більш повільну. Але обидві вони дуже схожі між собою. Як і пандемія коронавірусу, зміна клімату стала предметом для популістських заперечень. Вона так само спричиняє глобальні порушення, а розібратися з нею в майбутньому буде значно дорожче в разі занедбання зараз.

Читайте такожThe Economist: В 2021 році буде десять тенденцій, за якими особливо варто стежитиІ третя причина очікувати змін - це те, що пандемія викрила несправедливість. Діти пропускають заняття в школах і надто часто голодують. Випускники і ті, хто був змушений покинули школу, знову побачили, як їхні перспективи випаровуються. Люди різного віку зіштовхнулися з самотністю або насильством вдома. Трудових мігрантів кинули на призволе або відправили додому в рідні села, куди вони повезли з собою хворобу. Ці страждання це й відрізняються для людей різних рас. 40-річний іспано-американець в 12 разів більше ризикує померти від COVID-19, ніж білий американець того ж віку. У Сан-Паулу чорні бразильці молодше 20 років двічі частіше помирають від коронавірусу, ніж білі.

На тлі того, як світ адаптується до життя з інфекцією, ця нерівність стає ще гіршою. Дослідження показали, що 60% спеціалістів, які отримують за свою роботу більше 100 тисяч доларів на рік, можуть працювати з дому. Тим часом, серед людей на посадах, за які платять менше 40 тисяч доларів на рік, лише 10% можуть виконувати свої обов'язки вдома. За найгіршим сценарієм, на думку ООН, пандемія може зробити більше 200 мільйонів людей вкрай бідними. Їхнє важке становище зроблять ще гіршим диктатори й майбутні тирани, які використали коронавірус як виправдання для зміцнення своєї влади.

Можливо, саме тому пандемії в минулому ставали причиною соціальних заворушень. МВФ дослідив ситуацію в 133 країнах в період з 2001 до 2018 року і виявив, що заворушення в середньому починаються через 14 місяців після початку епідемії. А пік наступає через 24 місяці. І чим більш нерівне суспільство, тим більше повстання. Фонд вказує на виникнення замкненого кола: протести посилюють труднощі, які підживлюють протести.

Читайте такожFinancial Times: Наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять силНа щастя, COVID-19 не лише вказав на гостру потребу в змінах, а й вказав напрямок для подальшого руху. Частково це сталося тому, що він став рушієм інновацій. В умовах карантину частка цифрової комерції в роздрібній торгівлі США за 8 тижнів збільшилася на стільки ж, як за попередні 5 років. Оскільки люди почали працювати з дому, кількість пасажирів у метро Нью-Йорка скоротилася на 90%. Буквально за ніч бізнеси, такі як The Economist, почали працювати з різних кімнат і кухонь. За інших умов на підготовку такого експерименту довелося б витратити кілька років.

Потрясіння тільки починаються. Пандемія стала доказом, що зміни можливі навіть в таких консервативних сферах, як охорона здоров'я. Завдяки дешевому капіталу й новим технологіям включно зі штучним інтелектом і, можливо, квантовим обчисленням, інновації будуть охоплювати сферу за сферою.

2021 рік і майбутнє після COVID-19: чого чекати?

Видання The Guardian попереджало, що способу повернутися у світ до появи коронавірусу не існує. Гірка правда в тому, що за останні 9 місяців наші суспільства фундаментально змінилися. І наступного року точно можна чекати лише одного - невизначеності. Однак, видання дає кілька порад, як пристосуватися до життя з COVID-19 і повернути собі певну "нормальність".

У свою чергу Financial Times прогнозує, що, принаймні до 2025 року всім нам доведеться жити в еру потрясінь. А наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять сил. А саме: технології, нерівність, борги, деглобалізація і політичні конфлікти. Всі вони з'явилися ще до пандемії, але тепер стали особливо гострими явищами.

Тим часом, Bloomberg пише, що надії на повернення до старого способу життя ще не вмерли. І туристи розкуплять путівки на літо 2021 року. Однак, чи поїдуть вони кудись насправді? Питання лишається відкритим з багатьох причин.

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Переклад: Лесь Димань