У Швеції обвалився залізничний міст: більше десятка людей серйозно поранені

У Швеції обвалився залізничний міст, в результаті чого постраждали 12 осіб, повідомляє місцеве изданеие Local.

Зазначається, що на момент обвалення міст знаходився на ремонті.

"Це велика аварія. Сталося обвалення реконструйованого моста", - сказав прес-секретар поліції Стефан Викберг.

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За попередніми даними, постраждали не менше 12 осіб. Четверо з них отримали серйозні травми, а їх стан оцінюється як критичний. Деякі з потерпілих опинилися під завалами, тому не виключено, що кількість постраждалих може зрости.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі завалилася бетонна плита, у результаті чого загинули дві людини.