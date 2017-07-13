У Швеції обвалився залізничний міст: більше десятка людей серйозно поранені
18:30, 13 липня 2017Світ
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Четверо постраждалих отримали серйозні травми, а їх стан оцінюється як критичний.
На момент обвалення міст знаходився на ремонті / Фото: Pavel Koubek/Icon/TT
У Швеції обвалився залізничний міст, в результаті чого постраждали 12 осіб, повідомляє місцеве изданеие Local.
Зазначається, що на момент обвалення міст знаходився на ремонті.
"Це велика аварія. Сталося обвалення реконструйованого моста", - сказав прес-секретар поліції Стефан Викберг.
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За попередніми даними, постраждали не менше 12 осіб. Четверо з них отримали серйозні травми, а їх стан оцінюється як критичний. Деякі з потерпілих опинилися під завалами, тому не виключено, що кількість постраждалих може зрости.
Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі завалилася бетонна плита, у результаті чого загинули дві людини.
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