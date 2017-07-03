У Кривому Розі обвалилася бетонна плита: загинули двоє

У Кривому Розі двох чоловіків в покинутій будівлі задавило залізобетонною плитою. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Прибувши на виклик, медики побачили під завалами тіла двох чоловіків без ознак життя.

Рятувальники і поліцейські з-під уламків залізобетонних плит вилучили тіла чоловіків у віці 35-40 років.

Трагедія трапилася близько шістнадцятої години другого липня в покинутому будинку по вулиці Окружній м. Кривий Ріг.

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Поруч з місцем трагедії поліцейські знайшли два газових балони та робочі рукавиці. За однією з версій, яку відпрацьовує слідчі, чоловіки займалися пошуками металобрухту.

З невідомих причин стеля другого поверху впала і придавила двох. Ведеться слідство, встановлюються особи загиблих і всі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині зіткнулися мікроавтобус і легковик: десять людей травмувалися, одна загинула.