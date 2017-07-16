День взяття Бастилії: французи підпалили майже 900 авто

День взяття Бастилії у Франції завершився заворушеннями і арештами. У день святкування кілька сотень людей вийшли на акцію протесту, повідомляє Росбалт.

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Учасники акції выступилит проти візиту в країну президента США Дональда Трампа, а також проти соціальних реформ французького лідера Еммануеля Макрона.

За два дні поліція затримала 368 осіб, протестувальники підпалили 897 машин.

14 липня 1789 року в ході Великої французької революції була взята штурмом фортеця-в'язниця Бастилія. Рівно через рік, 14 липня 1790 року на Марсовому полі за королівським указом відбулися урочистості, названі Національним святом.