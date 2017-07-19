У Росії зняли хмару сарани, яка занурила дагестанське село в пітьму (відео)

У Тарумовському районі Дагестану на камеру автомобільного відеореєстратора потрапила величезна рухома зграя сарани, схожа на піщану бурю. Запис опублікував російський П'ятий канал в середу 19 липня. На кадрах видно, що за цією живою хмарою практично нічого не було видно. За даними регіонального Мінсільгоспу, до середини червня сараною було заражено 108 тисяч гектарів землі.

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Навесні минулого року через поширення марокканської сарани в чотирьох районах Дагестану був введений режим НС.

Ці комахи здатні збиватися в зграї чисельністю в сотні мільйонів особин. Сарана поїдає все на своєму шляху, постійно пересуваючись з одного засіяного поля на інше.