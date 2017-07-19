Перші покупці та заповітні пакетики: в аптеках Уругваю стартував офіційний продаж марихуани (фоторепортаж)

В Уругваї аптеки почали офіційно продавати марихуану. Продаж стартував у рамках фінального етапу чотирирічної програми легалізації конопель, пише BBC.

Повідомляється, що купити марихуану просто так не дозволяється - для цього потрібно бути громадянином Уругваю та зареєструватися.

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Наразі виробництво дозволено лише двом компаніям, які працюватимуть під наглядом регуляторів.

Зокрема, споживачі зможуть придбати не більше 10 грамів марихуани на тиждень, і продаватиметься вона лише в п'ятиграмових упаковках, на яких зазначатиметься сорт конопель та вміст тетрагідроканабінолу, активної психотропної речовини, за яку цінують марихуану.

Один пакетик коштуватиме 6,5 долара США, що є значно дешевше, ніж продають наркоторговці.

Як повідомляв УНІАН раніше, мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто підписав закон, згідно з яким у країні дозволяється вживання марихуани для медичних і наукових цілей.

У квітні 2017 року законопроект пройшов слухання в Конгресі країни і був прийнятий переважною більшістю голосів: 371 депутат проголосував «за», 19 — «проти». Раніше, в грудні 2016, документ схвалив Сенат: там на підтримку проекту віддали голоси 98 осіб, проти виступили семеро.