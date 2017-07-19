Євросоюз частково профінансує розслідування воєнних злочинів у Сирії

У середу, 19 липня, в Брюсселі оголосили про виділення 1,5 мільйона євро на підтримку Міжнародного механізму неупередженого та незалежного розслідування найсерйозніших порушень міжнародного права, скоєних в Сирії з березня 2011 року. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

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У повідомленні Єврокомісії наголошується, що цей механізм має "допомогти притягнути до відповідальності" осіб, причетних до скоєння цих злочинів. "Справедливість для жертв має ключове значення для справжнього і всеосяжного процесу примирення в Сирії. Тож винні в скоєнні воєнних злочинів повинні відповісти за свої дії, і якомога швидше", - заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

ЄС також підтвердив прихильність політичному процесу в Сирії під егідою ООН. Рішення про заснування Міжнародного механізму неупередженого та незалежного розслідування в Сирії було ухвалене наприкінці грудня 2016 року Радою Безпеки ООН спеціальною резолюцією. Розслідуватися мають злочини, скоєнні всіма сторонами конфлікту в Сирії, наголошувалося тоді в резолюції Радбезу ООН.