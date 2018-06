Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати спільного опитування ABC News і The Washington Post, згідно з яким відзначається рекордне падіння довіри до нього.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Опитування, проведені Washington Post та ABC, були чи не найбільш недостовірними під час президентської виборчої кампанії. Хоча результат майже в 40% не такий вже поганий зараз!", - написав президент США.

The ABC/Washington Post Poll, even though майже 40% is not bad at this time was just about the most inaccurate poll around election time!