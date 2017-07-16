Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати спільного опитування ABC News і The Washington Post, згідно з яким відзначається рекордне падіння довіри до нього.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Опитування, проведені Washington Post та ABC, були чи не найбільш недостовірними під час президентської виборчої кампанії. Хоча результат майже в 40% не такий вже поганий зараз!", - написав президент США.

The ABC/Washington Post Poll, even though майже 40% is not bad at this time was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Згідно з результатами опитування ABC News і The Washington Post, рейтинг довіри до президента США впав до рекордної позначки у 36%. Це є найнижчим показником за останні 70 років, відзначає видання. При цьому своє несхвалення американському лідерові висловили 58% респондентів, а 48% заявили, що "категорично не схвалюють" президента Трампа.

Згідно з опитуванням, падіння рейтингу Трампа пов'язано з погіршенням становища США на міжнародній арені, про це заявили трохи менше половини опитаних. З цим не погодилися 27% опитаних.

За даними Gallup, у перший день після інавгурації президентство Трампа схвалювали приблизно 45% респондентів, стільки ж - висловлювалися проти.