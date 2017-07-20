"Пустився берега": у США колишній вчитель хімії отримав термін за виготовлення метамфетаміну

Суд в американському штаті Нью-Мексико засудив до тюремного ув'язнення колишнього шкільного вчителя хімії Джона Гоза (John W. Gose), який, як і персонаж серіалу «Пуститися берега» Уолтер Уайт, виготовляв метамфетамін. Про це повідомляє в четвер, 20 липня, Associated Press.

У загальній складності 56-річний чоловік отримав дев'ять років ув'язнення. При цьому у в'язниці він повинен буде провести чотири роки, а ще п'ять років йому призначили умовно. В залік колишньому вчителеві також підуть сім місяців, які він провів під вартою під час розгляду.

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Гоза визнали винним у виробництві метамфетаміну в травні. Заарештований колишній вчитель був у жовтні 2016 року після того, як поліцейські під час перевірки автомобіля виявили скляний посуд, гумові трубки і речовини, які зазвичай використовуються для виготовлення наркотику. Пізніше поліція штату при обшуках знайшла в його будинку запаси необхідних для «варіння» інгредієнтів.

Слідчі відзначали, що в розпорядженні Гоза були компоненти, з яких можливо отримати півкіло метамфетаміну. Вартість такої кількості речовини оцінюється в майже 45 тисяч доларів. При цьому повідомляється, що під час арешту чоловіка вже виготовлений ним наркотик перебував на останніх стадіях кристалізації.

За даними влади, раніше Доз викладав у старшій школі в техаському місті Ель-Пасо і в середній школі Лас Крусеса в Нью-Мексико.