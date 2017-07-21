Путін раніше обіцяв не використовувати турбіни Siemens в Криму - німецькі ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін у вересні 2016 року під час зустрічі в Москві пообіцяв Зігмару Габріелю, який тоді обіймав посаду віце-канцлера Німеччини, що турбіни Siemens не будуть направлені в Крим. Про це німецькому виданню Wirtschaftswoche повідомили джерела, близькі до Габріеля, передає kommersant.ru. Зараз Зігмар Габріель обіймає посаду міністра закордонних справ Німеччини.

Читайте такожНімецький бізнес про скандал з турбінами Siemens в Криму: довіру до Росії сильно підірваноПовідомляється, що крім двох політиків на зустрічі був присутній посол Німеччини в Росії Рюдігер фон Фрич і представники російського президента. За словами співрозмовників видання, обіцянки Путіна були передані керівництву Siemens.

У міністерстві економіки Німеччини не підтвердили і не спростували цю інформацію. Від коментарів утримався і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня стало відомо про те, що газові турбіни Siemens в обхід санкцій були поставлені в Крим. Спочатку ці турбіни закуповувалися для Тамані.

У відповідь на постачання турбін в Крим німецька компанія призупинила поставки енергообладнання російським держкомпаніям. Крім того, Siemens почне розірвання ліцензійних угод у цій сфері з російськими партнерами і вийде з СП з «Ростехом» «Інтеравтоматика».