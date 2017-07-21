Суд Білорусі виніс два смертних вироки
Вирок винесений двом фігурантам так званої справи «чорних ріелторів», які вбивали людей через нерухомість.
Могильовський обласний суд Білорусі виніс смертний вирок двом фігурантам так званої справи «чорних ріелторів» про вбивства за нерухомість, повідомили у Верховному суді Білорусі.
Читайте такожЧисло страт у світі за 2016 рік знизилося майже на 40% – Amnesty InternationalСерійні вбивства відбувалися з 2009 по 2015 рік, коли в березні 2015 протиправна діяльність обвинувачених була припинена правоохоронними органами.
«З урахуванням встановлених судом обставин справи, ступеня і характеру суспільної небезпеки, даних про особистості обвинувачених, сторона звинувачення згодна з рішенням суду про застосування до організатора злочинної групи та найбільш активного її учасника виключної міри покарання - смертної кари», - сказав прокурор Юрій Шерснєв. Крім головного фігуранта справи Ігоря Гершанкова, засуджений до розстрілу його спільник Семен Бережний.
У 2012 році, виступаючи з щорічним посланням до парламенту і народу, президент країни Олександр Лукашенко заявив, що «виконання одного з основних вимог Заходу - введення мораторію на смертну кару... не буде. Лукашенко пояснив це настроями білорусів, які не готові до скасування смертної кари.
Як повідомляв УНІАН, в доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International йдеться, що на 36% знизилося число страт у світі в 2016 році порівняно з 2015 роком. Разом з тим, кількість смертних вироків зросла, побивши рекорд трирічної давнини.