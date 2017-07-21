Суд Білорусі виніс два смертних вироки

Могильовський обласний суд Білорусі виніс смертний вирок двом фігурантам так званої справи «чорних ріелторів» про вбивства за нерухомість, повідомили у Верховному суді Білорусі.

Читайте такожЧисло страт у світі за 2016 рік знизилося майже на 40% – Amnesty InternationalСерійні вбивства відбувалися з 2009 по 2015 рік, коли в березні 2015 протиправна діяльність обвинувачених була припинена правоохоронними органами.

«З урахуванням встановлених судом обставин справи, ступеня і характеру суспільної небезпеки, даних про особистості обвинувачених, сторона звинувачення згодна з рішенням суду про застосування до організатора злочинної групи та найбільш активного її учасника виключної міри покарання - смертної кари», - сказав прокурор Юрій Шерснєв. Крім головного фігуранта справи Ігоря Гершанкова, засуджений до розстрілу його спільник Семен Бережний.

У 2012 році, виступаючи з щорічним посланням до парламенту і народу, президент країни Олександр Лукашенко заявив, що «виконання одного з основних вимог Заходу - введення мораторію на смертну кару... не буде. Лукашенко пояснив це настроями білорусів, які не готові до скасування смертної кари.

Як повідомляв УНІАН, в доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International йдеться, що на 36% знизилося число страт у світі в 2016 році порівняно з 2015 роком. Разом з тим, кількість смертних вироків зросла, побивши рекорд трирічної давнини.