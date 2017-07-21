У Британії вперше обрали головою Верховного суду жінку-лорда

У Британії вперше призначили жінку Бренду Хейл президентом суду найвищої інстанції, повідомляється на сайті Верховного суду Британії.

Очікується, що Хейл займе свою посаду 2 жовтня після присяги.

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У повідомленні зазначається, що леді Хейл стала першою жінкою-лордом-ординарієм апеляційного суду на черговій сесії в січні 2004 р., до заснування Верховного суду у 2009 р., після п'яти років засідань в апеляційному суді та п'яти років роботи суддею у Верховному суді.

З червня 2013 року вона стала заступником голови Верховного Суду Британії.