У Британії вперше обрали головою Верховного суду жінку-лорда
19:00, 21 липня 2017Світ
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Бренда Хейл є першою жінкою-лордом-ординарієм апеляційного суду.
Леді Хейл стала першою жінокою-лордом-ординарієм апеляційного суду / фото supremecourt.uk
У Британії вперше призначили жінку Бренду Хейл президентом суду найвищої інстанції, повідомляється на сайті Верховного суду Британії.
Очікується, що Хейл займе свою посаду 2 жовтня після присяги.
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У повідомленні зазначається, що леді Хейл стала першою жінкою-лордом-ординарієм апеляційного суду на черговій сесії в січні 2004 р., до заснування Верховного суду у 2009 р., після п'яти років засідань в апеляційному суді та п'яти років роботи суддею у Верховному суді.
З червня 2013 року вона стала заступником голови Верховного Суду Британії.
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