У Трампа назвали ім'я його нового прес-секретаря

21:51, 21 липня 2017
Світ
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Сандерс була заступником прес-секретаря Шона Спайсера, який подав у відставку.

Сара Сандерс / REUTERS

Сара Сандерс стане новим прес-секретарем Білого дому, заявив новопризначений директор Білого дому з комунікацій Ентоні Скарамуччі.

"Сара буде прес-секретарем", — сказав Скарамуччи журналістам у п'ятницю, передає РІА Новости.

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Раніше Сандерс була заступником прес-секретаря Шона Спайсера, про відставку якого стало відомо в п'ятницю.

Як повідомляв УНІАН, причиною звільнення Спайсера називають його незгоду з призначенням Ентоні Скарамуччі головою департаменту комунікацій Білого дому. Президент США попросив Спайсера продовжити роботу, але той звільнився, при цьому назвав призначення Скарамуччі "великою помилкою".

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