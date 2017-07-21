У Трампа назвали ім'я його нового прес-секретаря

Сара Сандерс стане новим прес-секретарем Білого дому, заявив новопризначений директор Білого дому з комунікацій Ентоні Скарамуччі.

"Сара буде прес-секретарем", — сказав Скарамуччи журналістам у п'ятницю, передає РІА Новости.

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Раніше Сандерс була заступником прес-секретаря Шона Спайсера, про відставку якого стало відомо в п'ятницю.

Як повідомляв УНІАН, причиною звільнення Спайсера називають його незгоду з призначенням Ентоні Скарамуччі головою департаменту комунікацій Білого дому. Президент США попросив Спайсера продовжити роботу, але той звільнився, при цьому назвав призначення Скарамуччі "великою помилкою".