"Жахливий випадок торгівлі людьми": у США виявили 8 замордованих тіл, зокрема й 2-х дітей

В автомобілі на стоянці супермаркету Walmart в американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) виявлено тіла восьми осіб, зокрема й двох дітей.

Як повідомляє Російська служба ВВС, загалом у причепі перебували 38 осіб, 20 з яких доставили до лікарні в стані крайнього ступеня зневоднення.

За інформацією поліції, одна людина, яка перебувала у вантажівці, підійшла до співробітника Walmart на стоянці і попросила води. Представник супермаркету дав людині води і викликав поліцію.

Поліцейські, які прибули на місце, виявили тіла восьми людей.

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Як повідомив представник пожежних служб, у машині не працював кондиціонер, не було води, а в цей час року температура повітря в місті доходить до 37 градусів. Пульс у багатьох госпіталізованих сягав 130 ударів на хвилину - медики діагностували тепловий удар, зневоднення.

На даний момент відомо, що водій автомобіля затриманий поліцією. «Це жахливий випадок торгівлі людьми», - заявили в поліції.

Відзначається, що стоянка, на якій виявили вантажівку, розташована приблизно за 130 кілометрів від кордону з Мексикою.