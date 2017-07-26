ЗМІ: виконавець головної ролі у фільмі "Один вдома" "знову виглядає здоровим"

22:06, 26 липня 2017
Світ
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Фото Калкіна, що потрапило в інтернет, дозволяє порадіти за нього, адже актор став виглядати явно краще.

Калкін привів себе в порядок / Колаж twitter.com/MensHealthMag

Актор з фільмів "Один вдома" Маколей Калкін нечасто з'являється на публіці. На опублікованих раніше фотографіях він виглядав нездоровим - надмірно худим і неохайним.

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23 липня 2017 року Калкіна сфотографували на заправці Західного Голлівуду. Фото вразило ЗМІ і користувачів соцмереж - Калкін змінився і став виглядати краще, він носить окуляри.

Журнал Men's Health пише, що тепер актор «знову виглядає здоровим». На три пачки сигарет в його руках видання, мабуть, вирішило не звертати уваги, зазначає Meduza.

Актор потрапив в об'єктив, коли зайшов на заправку за сигаретами / Фото SPW / Splash News / Press Vida

В останні роки у 36-річного актора були проблеми з наркотиками. У 2004 році Калкін був заарештований з 17 грамами марихуани і двох інших заборонених речовин.

У 2014 Калкін виступав зі своєю групою The Pizza Underground в клубі в Манчестері, але стався неприємний інцидент - аудиторії не сподобалася гра на інструменті казу, вони закидали музикантів різними предметами і зірвали виступ.

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Теги: #хлопчик із Один вдома#Маколей Калкін