П'ять американських штатів голосують за легалізацію марихуани

За чи проти легалізації марихуани голосують Каліфорнія, Массачусетс, Мен, Арізона і Невада, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Ще в чотирьох штатах - Арканзасі, Флориді, Монтані і Північній Дакоті - виборці вирішать, чи дозволяти марихуану для використання в медичних цілях.

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На даний момент йде підрахунок голосів у чотирьох штатах, а в Каліфорнії голосування тільки завершилося і даних ще немає.

Так, за даними CNN станом на зараз, понад 50% жителів штатів Невада і Арізона виступають проти легалізації, а ось жителі штатів Мен і Массачусетс підтримують цей крок.

При цьому зазначимо, що у всіх 5 штатах підраховано не більше 57% голосів виборців, тому результати можуть змінюватися.

Медична марихуана зараз легальна в 25 штатах.

Ще в чотирьох штатах і окрузі Колумбія використання марихуани дозволено навіть не в медичних цілях. У цих штатах звернення марихуани регулюється законом приблизно так само, як продаж алкоголю.

Проти легалізації марихуани виступають в основному співробітники правоохоронних органів і активісти, переконані, що скасування заборони зашкодить дітям і створить індустрію, аналогічну тютюнової.