У США одна людина загинула, ще сім постраждали під час аварії на атракціоні (відео)

В американському штаті Огайо люди зірвалися з атракціону у парку розваг. Трагедія сталася, коли від атракціону, що розгойдує відвідувачів, відвалилися сидіння, внаслідок чого люди попадали на землю. Загиблий 18-річний хлопець пролетів близько 15 метрів.

Троє потерпілих знаходяться у лікарні в критичному стані. Що саме призвело до нещасного випадку – тепер з’ясовують слідчі.

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Організатори ярмарку, на якому сталася аварія, кажуть, що атракціон кілька разів перевіряли, перш ніж пустити на нього людей.