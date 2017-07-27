У США одна людина загинула, ще сім постраждали під час аварії на атракціоні (відео)
11:10, 27 липня 2017Світ
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Троє постраждалих знаходяться у лікарні в критичному стані.
Загиблий впав з висоти 15 метрів / фото abc2news.com
В американському штаті Огайо люди зірвалися з атракціону у парку розваг. Трагедія сталася, коли від атракціону, що розгойдує відвідувачів, відвалилися сидіння, внаслідок чого люди попадали на землю. Загиблий 18-річний хлопець пролетів близько 15 метрів.
Троє потерпілих знаходяться у лікарні в критичному стані. Що саме призвело до нещасного випадку – тепер з’ясовують слідчі.
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Організатори ярмарку, на якому сталася аварія, кажуть, що атракціон кілька разів перевіряли, перш ніж пустити на нього людей.
У США одна людина загинула, ще сім постраждали під час аварії на атракціоні
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