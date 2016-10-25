У найбільшому австралійському парку розваг загинули чотири людини

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, інцидент стався на атракціоні, який представляє собою швидку річку з порогами. Подробиць про те, що трапилося, поки немає.

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"Парк Dreamworld намагається якомога швидше встановити подробиці події і тісно співпрацює з рятувальними службами і поліцією", - йдеться в заяві адміністрації парку.

Атракціон відкрився в 1986 році. На сайті парку повідомляється, що він дозволяє відвідувачам розвинути швидкість до 45 км на годину на крутих поворотах.

Це сімейний атракціон, його дозволено відвідувати дітям від двох років.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в США на найвищій у світі водній гірці загинув син конгресмена.