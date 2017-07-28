Мей заявила про готовність Британії використовувати ядерну зброю "як страхітливу силу"

Прем'єр Великобританії Тереза Мей готова використовувати ядерну зброю як "страхітливу силу". Про це вона заявила на прес-конференції в Братиславі, передає РИА Новости.

Журналіст словацького телеканалу у зв'язку з дебатами в британському парламенті минулого тижня про ядерний потенціал цієї країни поставив на прес-конференції Терези Мей питання: "Чи готова прем'єр Великобританії використовувати ядерну зброю проти Росії?".

"Дійсно, на минулому тижні пройшло досить важливе голосування в парламенті (Великобританії – ред.) про продовження нашої ядерної програми, — сказала Мей. – Під час дебатів було поставлено питання про те, чи була б я готова використовувати ядерну зброю як страхітливу силу. І моя відповідь була: "Так!".

Читайте такожУ Пентагоні допустили можливість війни з КНДР

Парламент Великобританії раніше проголосував за модернізацію ядерного щита країни, який обійдеться бюджету, за офіційними даними, в кілька десятків мільярдів фунтів стерлінгів, за неофіційними — у кілька сотень.

Як відомо, Британія пригрозила повернути ядерні відходи країнам ЄС після Brexit.