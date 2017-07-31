Пугачовій стало зле на фестивалі "Жара" в Баку: вихід з хітом "Мне нравится, что вы больны не мной" відклали

Аллі Пугачовій стало зле на музичному фестивалі «Жара» в Баку. Температура повітря там досягла 40 градусів, в результаті у Примадонни піднявся тиск. Співачці довелося викликати швидку, повідомляє "КП".

Через нездужання Алла Пугачова скасувала свій виступ на творчому вечорі Григорія Лепса, де повинна була виконати пісню «Мне нравится, что вы больны не мной".

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Як пишуть ЗМІ, співачка не перша, хто постраждав від спеки на фестивалі. Раніше двоє операторів впали в непритомність під час зйомок.

Повідомляється, що місяць тому Пугачова після серцевого нападу пройшла обстеження в одній з московських клінік. Після чого лікарі все ж відпустили співачку у відпустку в Латвію.У Баку разом з Пугачовою прилетіли її близькі: Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Філіп Кіркоров. Сім'я летіла в одному літаку.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Максим Галкін на відпочинку показав в Instagram 68-річну Пугачову в купальнику.